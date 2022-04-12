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В Днепре презентовали оригинальную почтовую марку и конверт от "Укрпошты"

Фото: в Днепре презентовали оригинальную почтовую марку и конверт от "Укрпочты" (facebook.com)
Автор: Илона Свиридова

В Днепре презентовали первую украинскую почтовую марку и конверт от "Укрпочты" в условиях военного положения. На марке и конверте иллюстрация к фразе "Русский военный корабль, иди... !", которая стала одним из символов сопротивления украинцев российской орде.

Об этом сообщил секретарь городского совета Александр Санжара.

"Сегодня то, что требует общество, находит свое отражение и в марках. А общественный запрос на победу и прекращение войны - очень яркий. То, каким образом украинское общество относится к оккупации, одновременно демонстрирует и юмор, и понимание серьезности ситуации, и готовность к сопротивлению. Именно это и нашло отражение в новой марке. Фраза, сказанная перед лицом смерти. Эта марка из Украины, будет рассылаться по всему миру, и все будут понимать, что наша страна - непобедима", - сказал Санжара.

Участники мероприятия все вместе погасили первые марки и конверты.

"Спецгашение имеет выдающееся историческое значение и является своеобразным вкладом "Укрпочты" в праздновании истории и увековечении ее в предметах филателии. Уникальность марки "Русский военный корабль, иди...!" в том, что она является первой, которую "Укрпочта" выпустила во время военного положения. Для нее было изготовлено 700 эскизов, над которыми работали 489 художников как украинских, так и зарубежных. Важно то, что изображение этой марки выбирал народ. Оно четко передает отношение украинцев к нынешним событиям. Нашу решительность и борьбу четко передает эта марка", - подчеркнул директор филиала Днепропетровской дирекции АО "Укрпочта" Дмитрий Лисеенко.

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