В Днепре представили странную коллекцию одежды для похорон: модели позировали в гробах (фото)

В Днепре одно из ритуальных агентств представило коллекцию одежды для захоронения. Модели демонстрировали его лежа в гробу.
Снимки опубликовали в Telegram - канале "Х*Днепр".
На фото видно, что модели демонстрируют коллекцию одежды с закрытыми глазами, разместившись в белом гробу.
Модели были в разноцветных платьях и платках, прикрывавших голову. Также одной из девушек возложили в турну цветы для усиления образа.
"Смерть моде не помешает. В Днепре представили коллекцию женской одежды для захоронения. Таким образом отличились в одном из ритуальных агентств города. Там считают, что женщина должна хорошо выглядеть даже когда отправляется в последний путь. Чтобы продемонстрировать необычный наряд, моделям пришлось лечь в гроб", - говорится в сообщении.
В комментариях пользователи пишут, что автор коллекции смелый человек, как на такое решился.
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