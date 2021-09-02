У Дніпрі представили дивну колекцію одягу для поховання: моделі позували в трунах (фото)

У Дніпрі одне із ритуальних агенств представило колекцію одягу для поховання. Моделі демонстрували його лежачи у труні.
Знімки опублікували в Telegram-каналі "Х* Днепр".
На фото видно, що моделі демонструють колекцію одягу із заплющеними очима, розмістившись у білій труні.
Моделі були у різнокольорових сукнях та хустинках, що прикривали голову. Також одній із дівчат поклали у турну квіти для посилення образу.
"Смерть моді не завадить. У Дніпрі представили колекцію жіночого одягу для поховання. Таким чином відзначилися в одному з ритуальних агентств міста. Там вважають, що жінка має гарно виглядати навіть коли відправляється в останню путь. Аби продемонструвати незвичне вбрання, моделям довелося лягти в труну", - йдеться в повідомленні.
У коментарях користувачі пишуть, що автор колекції смілива людина, як на таке наважився.
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