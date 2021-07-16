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В Днепре до полусмерти избили известную активистку: сломан нос и выбиты зубы

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Днепр, Пятница 16 июля 2021 08:30
В Днепре до полусмерти избили известную активистку: сломан нос и выбиты зубы В Днепре напали на правозащитницу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре 15 июля напали на правозащитницу Наталья Эшонкулову. Двое неизвестных избили ее в собственном подъезде. Они наносили удары ногами по лицу. В результате у женщины сломан нос, сотрясение мозга, выбиты зубы.

Об этом она сообщила в прямой трансляции на своей Facebook-странице.

По словам Натальи, если бы не ее соседка, спугнувшая нападавших, они бы ее убили.

Правозащитница связывает нападение на нее со своей профессиональной деятельностью и обвиняет в нападении людей бизнесмена Александра Петровского, больше известеного как "Нарик".

"Мне очень больно и страшно. Помогите мне! Я хочу правосудия", - сказала она на видео.

Осторожно, видео 18+. Его можно посмотреть по этой ссылке.

Чуть позже Наталья сообщила, что уже едет в "скорой помощи" в больницу.

Далее делом будут заниматься сотрудники правоохранительных органов.

Как мы ранее писали, под Киевом врач-потрошитель жестоко расправился с прохожим. Как оказалось, нападение уже не первое.

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