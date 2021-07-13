Под Киевом врач-потрошитель жестоко расправился с прохожим: оказалось, нападение уже не первое

В Белой Церкви под Киевом врач напал на мужчину на мосту поздно вечером и нанес своей жертве 11 колото-резаных ран, в результате чего 48-летний пострадавший погиб, когда его пытались реанимировать в больнице. Подозреваемый уже задержан.

Само преступление произошло 8 июля. По информации правоохранителей, около 22:45 местный житель возвращался с работы домой, и посреди моста на него напал злоумышленник с ножом.

Сам же фигурант дела - врач Володарской больницы - заверил, что во время его вечерней прогулки на Таращанском мосту тот мужчина сам на него накинулся, и якобы ударил барсеткой по голове.

"Это мною было расценено как нападение, и в целях самообороны... Со мной был кухонный нож, на всякий случай я его взял... я в целях самообороны наотмашь отмахнулся этим ножом. По-моему, в область руки и в верхнюю часть тела", - рассказал медик.

По словам руководителя полиции Киевской области Андрея Небитова, после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена.

"Им оказался 38-летний уроженец Луганщины, который жил на Белоцерковщине и работал врачом в Володарский больницы. Он беспричинно нанес 11 ножевых ранений погибшему из хулиганских побуждений", - заявил он.

Врача-потрошителя задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного п. 7 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Отмечается, что этот врач уже ранее задерживался полицией Киевской области за нападение на человека и нанесение более 40 ударов отверткой.

"Тогда злоумышленника поместили в изолятор временного содержания, ему инкриминировали покушение на убийство и производство было направлено в суд, однако, нарушив все ограничения, он совершил новое преступление. Сейчас суд избрал в отношении его меру пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал Небитов.

В сети резко отреагировали на ситуацию, и в комментах звучит возмущение, почему же подозреваемый после первого нападения остался на свободе, и как он мог лечить пациентов.