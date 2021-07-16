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У Дніпрі до напівсмерті побили відому активістку: зламаний ніс і вибиті зуби

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Дніпро, П'ятниця 16 липня 2021 08:30
У Дніпрі до напівсмерті побили відому активістку: зламаний ніс і вибиті зуби У Дніпрі напали на правозахисницю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі 15 Липня напали на правозахисницю Наталія Ешонкулову. Двоє невідомих побили її у власному під'їзді. Вони наносили удари ногами по обличчю. В результаті у жінки зламаний ніс, струс мозку, вибиті зуби.

Про це вона повідомила в прямій трансляції на своїй Facebook-сторінці.

За словами Наталії, якби не її сусідка, злякала нападників, вони б її вбили.

Правозахисниця пов'язує напад на неї зі своєю професійною діяльністю і звинувачує в нападі людей бізнесмена Олександра Петровського, більше відомого як "Нарик".

"Мені дуже боляче і страшно. Допоможіть мені! Я хочу правосуддя", - сказала вона на відео.

Обережно, відео 18+. Його можна переглянути за цим посиланням.

Трохи пізніше Наталія повідомила, що вже їде в "швидкій допомозі" в лікарню.

Далі справою займатимуться співробітники правоохоронних органів.

Як ми раніше писали, під Києвом лікар-Різник жорстоко розправився з перехожим. Як виявилося, напад вже не перший.

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