В Днепре полиция "замела" дебошира: побил жену с малышом и прокусил ногу "копу"

Патрульные получили вызов на проспекте Героев. Там нетрезвый мужчина бил свою жену, которая держала на руках младенца. На месте копы увидели неадеквата, который оказывал сопротивление.

При себе у него было три ножа, а жене он угрожал смертью.

"Во время задержания он бросался с ножом, а после прокусил патрульному ногу. Люди рассказывают, что мужчина был нетрезв, он стоял со своей женой и угрожал ей, говорил, что она будет трупом, после трижды ударил ее. Женщина была с младенцем ", - рассказали очевидцы.

Патрульные по прибытию на вызов скрутили и надели на него наручники. Горожанин звал на помощь и кричал, что его убивают и избивают. Сейчас мужчина находится в полиции.

Видео можно посмотреть здесь.