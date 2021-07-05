У Дніпрі поліція "замела" дебошира: побив дружину з малюком і прокусив ногу "копу"

Патрульні отримали виклик на проспекті Героїв. Там нетверезий чоловік бив свою дружину, яка тримала на руках немовля. На місці копи побачили неадеквата, який чинив опір.

При собі у нього було три ножі, а дружині він погрожував смертю.

"Під час затримання він кидався з ножем, а після прокусив патрульному ногу. Люди розповідають, що чоловік був нетверезий, він стояв зі своєю дружиною і погрожував їй, говорив, що вона буде трупом, після тричі вдарив її. Жінка була з немовлям", - розповіли очевидці.

Патрульні по прибуттю на виклик скрутили і наділи на нього наручники. Городянин кликав на допомогу і кричав, що його вбивають і б'ють. Зараз чоловік перебуває в поліції.

Відео можна подивитися тут.