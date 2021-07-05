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У Дніпрі поліція "замела" дебошира: побив дружину з малюком і прокусив ногу "копу"

Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі поліція намагалася втихомирити п'яного жителя, який кидався з кулаками на дружину і дитину. У результаті неадеквата затримали, але він так чинив опір, що прокусив ногу патрульному.

Про це повідомляє Дніпро Оперативний.

Патрульні отримали виклик на проспекті Героїв. Там нетверезий чоловік бив свою дружину, яка тримала на руках немовля. На місці копи побачили неадеквата, який чинив опір.

При собі у нього було три ножі, а дружині він погрожував смертю.

"Під час затримання він кидався з ножем, а після прокусив патрульному ногу. Люди розповідають, що чоловік був нетверезий, він стояв зі своєю дружиною і погрожував їй, говорив, що вона буде трупом, після тричі вдарив її. Жінка була з немовлям", - розповіли очевидці.

Патрульні по прибуттю на виклик скрутили і наділи на нього наручники. Городянин кликав на допомогу і кричав, що його вбивають і б'ють. Зараз чоловік перебуває в поліції.

Відео можна подивитися тут.

Як ми писали раніше, у Рівному хлопець влаштував жорстку бійку з " копами", намагався "відмазати" друга.

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полиция