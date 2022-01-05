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В Днепре полиция случайно нашла женщину, которая исчезла 20 лет назад

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Днепр, Среда 05 января 2022 20:15
В Днепре полиция случайно нашла женщину, которая исчезла 20 лет назад В Днепре нашли женщину, которая исчезла более 20 лет назад (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре патрульные полицейские, приехавшие на вызов о смерти бездомного мужчины, случайно нашли женщину, которая 22 лет считалась пропавшей без вести.

Об этом со ссылкой на патрульных пишет "Информатор".

Так, инцидент произошел 4 января на проспекте Героев возле школы №111.

Когда исчезла женщина

Отмечается, что там прохожие обнаружили бездомного мужчину без признаков жизни. Поэтому на место вызвали правоохранители, которые опросили свидетелей трагедии. Одной из которых оказалась 57-летняя женщина, которая в оккупированном Крыму с 2000 года она считалась пропавшей.

Выяснилось, что женщина пропала без вести еще в 2000 году в Крыму. К тому же родственники вели розыск пропавшей, но в 2010 году Бахчисарайский суд признал ее умершей.

В Днепре полиция случайно нашла женщину, которая исчезла 20 лет назадВ Днепре нашли женщину, которая исчезла в 2000 году (informator)

По словам женщины, она приехала в город к мужу и решила у него остаться. Однако, через какое-то время он умер, а его родственники выгнали ее из дома и ей пришлось жить на улице.

Сейчас женщину доставили в полицейский участок. С ее родственниками пытаются связаться правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в Краматорске грабитель вызвал "копов", чтобы уточнить - он ли в розыске.

Также мы писали, что под Луцком нашли пропавшего неделю назад мужчину. Отмечается, что мужчина поехал на дачу отдохнуть от людей.

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