В Днепре полиция случайно нашла женщину, которая исчезла 20 лет назад
В Днепре патрульные полицейские, приехавшие на вызов о смерти бездомного мужчины, случайно нашли женщину, которая 22 лет считалась пропавшей без вести.
Об этом со ссылкой на патрульных пишет "Информатор".
Так, инцидент произошел 4 января на проспекте Героев возле школы №111.
Когда исчезла женщина
Отмечается, что там прохожие обнаружили бездомного мужчину без признаков жизни. Поэтому на место вызвали правоохранители, которые опросили свидетелей трагедии. Одной из которых оказалась 57-летняя женщина, которая в оккупированном Крыму с 2000 года она считалась пропавшей.
Выяснилось, что женщина пропала без вести еще в 2000 году в Крыму. К тому же родственники вели розыск пропавшей, но в 2010 году Бахчисарайский суд признал ее умершей.
В Днепре нашли женщину, которая исчезла в 2000 году (informator)
По словам женщины, она приехала в город к мужу и решила у него остаться. Однако, через какое-то время он умер, а его родственники выгнали ее из дома и ей пришлось жить на улице.
Сейчас женщину доставили в полицейский участок. С ее родственниками пытаются связаться правоохранители.
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