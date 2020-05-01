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В Днепре первоклассников поздравили с 1 мая открытками со Сталиным: сеть вскипела

STYLERЖизнь    01.05.2020 - 23:18
В Днепре первоклассников поздравили с 1 мая открытками со Сталиным: сеть вскипела
Украинские школьники (Иллюстративное фото: facebook.com/UNICEFUkraine)

Учительница в Днепровской школе отличилась странной выходкой

В Днепре школьная учительница поздравила первоклассников с Днем труда 1 мая открытками с советской символикой. Странный поступок педагога вызвал у родителей учеников возмущение, а в сети - шквал гневных комментариев.

Фото самих поздравительных открыток опубликовали на Facebook-странице сообщества "Батьки SOS".

На них видны красные флаги с серпом и молотом, лики "вождей народов" Ленина и Сталина, изображены медали "Ветерану труда" и "С праздником весны - 1 мая" и прочее в том же духе.

Что побудило учительницу, которой около 50 лет, разослать такие открытки ученикам 1-Г класса - не понятно.

"И смешно, и грустно, и вообще... Особенно после итогов "дистанционного" обучения. Днепр, 45 школа. И дело даже не в ностальгии (имеют право). Дело в том, что есть закон. А центр с большим количеством социальных связей этот закон игнорирует", - написала жительница Днепра Анна Шевченко.

В Днепре первоклассников поздравили с 1 мая открытками со Сталиным: сеть вскипелаВ Днепре первоклассников поздравили с 1 мая открытками со Сталиным: сеть вскипела

В Днепре учительница-сталинистка отличилась поздравлением первоклассников с 1 мая (Фото с Facebook-страницы "БАТЬКИ SOS")

Также она добавила ссылку на Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", принятый в 2015 году.

В нем, в частности, говорится об уголовной ответственности за изготовление, распространение и публичное использование такой символики: грозит ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

В Днепре первоклассников поздравили с 1 мая открытками со Сталиным: сеть вскипела

Закон о декоммунизации (Фото: скрин zakon.rada.gov.ua)

В сети горячо возмущаются из-за подобного инцидента и даже сочувствуют ученикам и их родителям. Также звучат призывы не медлить со сменой учителя.

  • Какой мрак? Для кого это? Для детей? Для родителей? И выбросьте наконец этот совок из головы, жить всем станет легче.
  • Это каждый год такое происходит? Или только сейчас накрыло?
  • Вот таких, ватноголовых коллег, гнать в шею и отдать под суд.
  • А картинка о "несогласных по морде" это к чему? И это пишет классный руководитель 1 класса! Ужас! А почему она тогда детей учит? Тоже по морде?
  • Ужас! Срочно меняйте учителя! Мне жаль психики детей.
  • Глуповатый у вас класс.рук, количество серпомолотов наводит на мысль о припадке. Сочувствую вам и ребенку.

В Днепре первоклассников поздравили с 1 мая открытками со Сталиным: сеть вскипелаВ Днепре первоклассников поздравили с 1 мая открытками со Сталиным: сеть вскипелаВ Днепре первоклассников поздравили с 1 мая открытками со Сталиным: сеть вскипелаВ Днепре первоклассников поздравили с 1 мая открытками со Сталиным: сеть вскипелаВ Днепре первоклассников поздравили с 1 мая открытками со Сталиным: сеть вскипелаВ Днепре первоклассников поздравили с 1 мая открытками со Сталиным: сеть вскипелаВ Днепре первоклассников поздравили с 1 мая открытками со Сталиным: сеть вскипела

Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы "БАТЬКИ SOS"

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