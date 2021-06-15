В Днепре пенсионер из-за долгов покончил с собой

Трагедия произошла 15 июня в одной из многоэтажек на улице Старокозацкой. Тело мужчины обнаружила дома его жена. Она пришла в ужас от его поступка.

Женщина обнаружив окровавленное тело сразу вызвала полицию. Прибывшие на место оперативники установили, что мужчина покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову с карабина ФОРТ-201. Труп нашли на полу в одной из комнат, рядом с ним лежали две гильзы.



"Тело мужчины обнаружила его жена. Супруги долгое время проживали вместе в одном из домов на улице Староказацкой. Личность погибшего удалось установить, это 61-летний житель Днепра. В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по факту самоубийства», — рассказала пресс-секретарь Днепровского городского отдела полиции Алина Стадник.

Почему пенсионер решился на суицид

По словам жены погибшего, ее муж мог покончить с собой из-за накопившихся долгов. В данный момент полицейские проверяют все версии трагедии и ведут расследование.