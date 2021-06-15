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У Дніпрі пенсіонер через борги наклав на себе руки

Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі скоїв суїцид 61-річний пенсіонер. Чоловік вистрілив собі в голову з карабіна.

Про це повідомляє телеканал "Відкритий"

Трагедія сталася 15 червня в одній з багатоповерхівок на вулиці Старокозацькій. Тіло чоловіка виявила вдома його дружина. Вона прийшла в жах від його вчинку.

Жінка виявивши закривавлене тіло відразу викликала поліцію. Прибулі на місце оперативники встановили, що чоловік покінчив життя самогубством, вистріливши собі в голову з карабіна ФОРТ-201. Труп знайшли на підлозі в одній з кімнат, поруч з ним лежали дві гільзи.

"Тіло чоловіка виявила його дружина. Подружжя довгий час проживало разом в одному з будинків на вулиці Старокозацькій. Особу загиблого вдалося встановити, це 61-річний житель Дніпра. В цей момент вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом самогубства",- розповіла прес-секретар Дніпровського міського відділу поліції Аліна Стадник.

Чому пенсіонер зважився на суїцид

За словами дружини загиблого, її чоловік міг накласти на себе руки через борги, що накопичилися. В цей момент поліцейські перевіряють всі версії трагедії і ведуть розслідування.

Як ми раніше повідомляли, у Запоріжжі школярка вчинила самогубство, залишивши передсмертну записку, в якій розповіла про булінг з боку вчителів та однокласників у своїй гімназії.

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