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В Днепре патрульные спасли женщину от самоубийства (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Днепре патрульные спасли женщину от запланированного самоубийства. Они прибыли на вызов и им удалось сохранить жизнь человеку.

Об этом сообщается на странице в Facebook Патрульной полиции Днепропетровской области.

23 мая на Центральном мосту Днепра женщина хотела свести счеты с жизнью. Она позвонила в полицию и сообщила об этом.

Патрульные быстро направились туда. Через несколько минут они были на месте. На перилах сидела женщина и плакала.

"Она просит полицейских не подходить ближе. Говорит, что всю информацию о том, почему хочет умереть, она написала в письме, что лежит в ее сумке. Иван Веклич подходит к сумке, достает письмо, но когда женщина пытается соскочить с перил, вовремя хватает ее. Несколько секунд и он и его коллеги перетягивают гражданку через забор", - описали ситуацию в полиции.

Видео можно посмотреть по ссылке.

В комментариях украинцы поблагодарили полицейских за геройский поступок.

  • Шкода, що люди інколи не бачать іншого виходу. Патрульні молодці.
  • Особисто знаю Ивана Веклича, гарна людина. Дякую тобі Ваня за те що гідно несеж службу. Здоров'я тобі.
  • Красавцы парни, уважение.
  • Цирк, патрулька молодцы, вопросов нет, а вот недосамоубийца, просто привлекаеие внимания, собрать зрителей и кричать, что прыгну, не думаю, что она собиралась прыгать

Как мы ранее писали, в пгт Ерки Черкасской области полицейские вытащили 90-летнюю пенсионерку из реки Гнилой Тикич, в которой она хотела утопиться.

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