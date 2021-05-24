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У Дніпрі патрульні врятували жінку від самогубства (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі патрульні врятували жінку від запланованого самогубства. Вони прибули на виклик і їм вдалося зберегти життя людині.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook Патрульної поліції Дніпропетровської області.

23 травня на центральному мосту Дніпра жінка хотіла звести рахунки з життям. Вона подзвонила в поліцію і повідомила про це.

Патрульні швидко попрямували туди. Через кілька хвилин вони були на місці. На перилах сиділа жінка і плакала.

"Вона просить поліцейських не підходити ближче. Каже, що всю інформацію про те, чому хоче померти, Вона написала в листі, що лежить в її сумці. Іван Веклич підходить до сумки, дістає лист, але коли жінка намагається зіскочити з поручнів, вчасно хапає її. Кілька секунд і він і його колеги перетягують громадянку через паркан", - описали ситуацію в поліції.

Відео можна переглянути за посиланням.

У коментарях українці подякували поліцейським за геройський вчинок.

  • Шкода, що люди інколи не бачать іншого виходу. Патрульні молодці.
  • Особисто знаю Івана Веклича, гарна людина. Дякую тобі Ваня за те що гідно несіж службу. Здоров'я тобі.
  • Красені хлопці, повага.
  • Цирк, патрулька молодці, питань немає, а ось недосамовбивця, просто прівлекаеіе уваги, зібрати глядачів і кричати, що стрибну, не думаю, що вона збиралася стрибати

Як ми раніше писали, у смт Єрки Черкаської області поліцейські витягли 90-річну пенсіонерку з річки гнилої Тікич, в якій вона хотіла втопитися.

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