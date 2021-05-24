У Дніпрі патрульні врятували жінку від самогубства (відео)

23 травня на центральному мосту Дніпра жінка хотіла звести рахунки з життям. Вона подзвонила в поліцію і повідомила про це.

Патрульні швидко попрямували туди. Через кілька хвилин вони були на місці. На перилах сиділа жінка і плакала.

"Вона просить поліцейських не підходити ближче. Каже, що всю інформацію про те, чому хоче померти, Вона написала в листі, що лежить в її сумці. Іван Веклич підходить до сумки, дістає лист, але коли жінка намагається зіскочити з поручнів, вчасно хапає її. Кілька секунд і він і його колеги перетягують громадянку через паркан", - описали ситуацію в поліції.

Відео можна переглянути за посиланням.

У коментарях українці подякували поліцейським за геройський вчинок.