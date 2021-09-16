В Днепре озеро с черепахами превратилось в болото: местные жители бьют тревогу (фото)

В Днепре в пруду в Соборном районе, который когда-то был наполнен черепахами и рыбой, начал превращаться в болото. В частности, водоем в жилом массиве "Победа-6" покрылся белой пленкой.

Об этом сообщили в Facebook - сообществу "Соборный район".

Так, живые создания, которые там когда-то жили, уже давно перестали появляться. Местные жители говорят, что, видимо, они вымерли.

В комментариях пользователь Никита Заблудовский объяснил, почему так произошло. По его словам, этот пруд является бывшим гранитным котлованом глубиной 11 метров. Вода туда когда-то попадала из дождей и источников.

Однако, еще в годы СССР, во время строительства жилого комплекса, все источники там уничтожили. Их якобы засыпали отходами строительства во время "облагораживания".

Поэтому сейчас единственным источником "пополнения" водоема является сточная труба на улице Яснополянской. Соответственно, там нет да и не может быть никакой циркуляции воды.

В Днепре умирает озеро (facebook.com/groups/gm.pobeda)

В комментариях другие пользователи также отреагировали на проблему.