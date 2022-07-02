В Днепре объявили сбор средств для приобретения ударных беспилотников

Днепр и благотворительный фонд TAPS-Ukraine объявили сбор средств для приобретения ударных беспилотников "Летучая мышь Е620".
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Эти дроны могут сбрасывать до 20 кг боеприпасов различного типа, разбивая технику и живую силу врага.
Беспилотники не зависят от погоды и легко ремонтируются в полевых условиях. Чтобы бить оккупантов и в дождь, и под палящим солнцем.
Стоимость одного "летучей мыши" - 450 тыс. грн. Они лучшие в своем классе и их делают у нас в Украине.
Две такие "птички" мэрия уже купила. Но нашим военным нужно еще по меньшей мере 30 беспилотников.
Реквизиты / Account details:
Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ТАПС"
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UA403052990000026007050317608
АО КБ "ПРИВАТБАНК"
Назначение платежа: благотворительный взнос