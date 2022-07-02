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В Днепре объявили сбор средств для приобретения ударных беспилотников

Фото: в Днепре объявили сбор средств для приобретения ударных беспилотников (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Днепр и благотворительный фонд TAPS-Ukraine объявили сбор средств для приобретения ударных беспилотников "Летучая мышь Е620".

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Эти дроны могут сбрасывать до 20 кг боеприпасов различного типа, разбивая технику и живую силу врага.

Беспилотники не зависят от погоды и легко ремонтируются в полевых условиях. Чтобы бить оккупантов и в дождь, и под палящим солнцем.

Стоимость одного "летучей мыши" - 450 тыс. грн. Они лучшие в своем классе и их делают у нас в Украине.

Две такие "птички" мэрия уже купила. Но нашим военным нужно еще по меньшей мере 30 беспилотников.

Реквизиты / Account details:

Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ТАПС"

Номер карты: 4246 0010 0000 8163

ЄДРПОУ/ДРФО 42297939, Днепропетровское РУ, МФО 305299

UA403052990000026007050317608

АО КБ "ПРИВАТБАНК"

Назначение платежа: благотворительный взнос

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