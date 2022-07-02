У Дніпрі оголосили збір коштів для придбання ударних безпілотників

Дніпро та благодійний фонд TAPS-Ukraine оголосили збір коштів для придбання ударних безпілотників "Кажан Е620".
Про це повідомляє прес-служба міськради.
Ці дрони можуть скидати до 20 кг боєприпасів різного типу, розбиваючи техніку та живу силу ворога.
Безпілотники не залежать від погоди і легко ремонтуються в польових умовах. Аби бити окупантів і в дощ, і під палючим сонцем.
Вартість одного "Кажана" - 450 тис. грн. Вони найкращі у своєму класі і їх роблять у нас в Україні.
Дві такі "пташки" мерія вже купила. Але нашим військовим потрібно ще щонайменше 30 безпілотників.
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