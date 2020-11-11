В Днепре обновили Крестьянский спуск, который не ремонтировали более 70 лет: днепряне в восторге

В Днепре наконец-то начался ремонт Крестьянского спуска. Как пишут местные издания, отныне спуском удобно проехать с детской коляской, велосипедом или просто прогуляться пешком. Для автомобилистов также появились новые возможности.

Как известно, Крестьянский спуск был построен более 70 лет назад. Впрочем, за это время здесь не было ни ремонта, ни замены дорожного покрытия - бывшие руководители города просто не решались браться за такой сложный инфраструктурный проект.

Местные жители проводили импровизированные ремонты, позже создали петицию, которая набрала необходимое количество голосов. Люди убеждены, что их просьбы слышат, а Днепр - строится с любовью, на долгие годы.

"У нас уже не было никакой надежды, что у кого-то дойдут руки. Ходовая авто была постоянно разбита. И произошло настоящее чудо. Рады будут и водители, и пешеходы, для которых обустроили удобный тротуар. Мы с друзьями зимой ходим на рыбалку, поэтому часто мешали машинам - потому что негде было пройти. Сейчас же сделали просто изумительно. Думаю, теперь у нас начнется новая жизнь", - рассказал один из местных жителей.

Во время капитального ремонта решили одну из "хронических" проблем спуска с дождевой канализацией - заключив более полукилометра сетей, приспособленных к большому количеству осадков. Так, по советским проектом под спуском должна была проходить система водоотведения, к которой планировали подключить новые дождеприемники. Во время демонтажа старого покрытия оказалось, что это не так.

От Мандрыковской до Набережной сеть была частично забетонирована, а частично - забита мусором. Поэтому большую часть ливневого коллектора вдоль спуска заключали с нуля. Остальное - прочистили.

Кроме того, на проезжей части положили железобетонные плиты. Перед перекрестками есть полосы с тактильной плиткой и необходимые занижение бордюров.

Также капитально отремонтируют покрытия примыканий внутриквартальных проездов к домам и всех перекрестков, обновят наружное освещение дороги и пешеходной зоны.

Представитель подрядной организации, выполняющей работы, подчеркивает: рад, что им доверили воплотить такой сложный и очень важный проект. "Гарантию даем 10 лет", - сказал Евгений Ставманенко.

В целом в Днепре в течение последних лет системно ремонтируют дороги и внутриквартальные проезды - не только в центре, но и в отдаленных районах.

"Мы сделали полную реконструкцию Крестьянского спуска, начиная с мая. Я рад, что удалось завершить этот проект. Он был непростой, в том числе и с точки зрения инфраструктурности. И несмотря на это, мы каждый день делаем город уютнее и безпечніши", - сказал городской голова Днепра Борис Филатов.