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В Днепре на нужды военных передали еще четыре машины

Новина українською →
Вторник 03 мая 2022 15:24
В Днепре на нужды военных передали еще четыре машины Фото: в Днепре на нужды военных передали еще четыре автомобиля (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

В Днепре на нужды военных передали еще четыре машины. Все они приобретены за криптовалюту, присланную на счет общественной организации TAPS-Украина, которая создала благотворительную организацию Координационный штаб волонтеров Днепра.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как известно, на прошлой неделе в Днепре ВСУ и теробороні передали 22 маневровые авто. Почти все их приобрели за средства тоже собранные ТАРЅ-Украина.

Благотворительные взносы на нужды армии делают неравнодушные украинцы, украинские диаспоры, граждане США и стран Европы.

Реквизиты /Account details:

Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ТАПС"

Номер карты: 4246 0010 0000 8163

ЄДРПОУ/ДРФО 42297939, Днепропетровское РУ, МФО 305299

UA403052990000026007050317608

АО КБ"ПРИВАТБАНК"

Назначение платежа: благотворительный взнос

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