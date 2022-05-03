В Днепре на нужды военных передали еще четыре машины
В Днепре на нужды военных передали еще четыре машины. Все они приобретены за криптовалюту, присланную на счет общественной организации TAPS-Украина, которая создала благотворительную организацию Координационный штаб волонтеров Днепра.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Как известно, на прошлой неделе в Днепре ВСУ и теробороні передали 22 маневровые авто. Почти все их приобрели за средства тоже собранные ТАРЅ-Украина.
Благотворительные взносы на нужды армии делают неравнодушные украинцы, украинские диаспоры, граждане США и стран Европы.
Реквизиты /Account details:
Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ТАПС"
Номер карты: 4246 0010 0000 8163
ЄДРПОУ/ДРФО 42297939, Днепропетровское РУ, МФО 305299
UA403052990000026007050317608
АО КБ"ПРИВАТБАНК"
Назначение платежа: благотворительный взнос