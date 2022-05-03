У Дніпрі на потреби військових передали ще чотири автівки
У Дніпрі на потреби військових передали ще чотири автівки. Усі вони придбані за криптовалюту, надіслану на рахунок громадської організації TAPS-Україна, яка створила благодійну організацію Координаційний штаб волонтерів Дніпра.
Про це повідомляє прес-служба організації.
Як відомо, минулого тижня у Дніпрі ЗСУ та теробороні передали 22 маневрові авто. Майже всі їх придбали за кошти теж зібрані ТАPS-Україна.
Благодійні внески на потреби армії роблять небайдужі українці, українські діаспори, громадяни США та країн Європи.
Реквізити /Account details:
Благодійна організація "Благодійний фонд "ТАПС"
Номер карти: 4246 0010 0000 8163
ЄДРПОУ/ДРФО 42297939, Дніпропетровське РУ, МФО 305299
UA403052990000026007050317608
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Призначення платежу: Благодійний внесок