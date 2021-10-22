В Днепре ночной клуб Краснова поймали на нарушении "красной" зоны

В Днепре 21 октября на нарушении правил "красной" зоны поймали ночной клуб "RIO". По данным местных изданий, клуб принадлежит депутату горсовета и лидеру политической партии "Громадська сила" Загиду Краснову.
Об этом сообщает местное издание "Наше місто".
Как отмечает издание, в клубе 21 октября можно было наблюдать километровую очередь из желающих попасть на концерт российского рэп-исполнителя Pyrokinesis.
Позже на место прибыли сотрудники полиции.
Как известно, с 18 октября в четырех областях ввели самые строгие ограничения. Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области - в "красной" зоне.
В "красной" зоне запрещается работа:
Также ввели ограничения на проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
Всему вышеперечисленному работать можно, если 100% сотрудников, посетителей, организаторов и участников (если речь идет о мероприятии) имеют зеленый COVID-сертификат (внутренний или международный), отрицательный тест (сделанный не позже, чем за 72 часа).