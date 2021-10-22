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В Днепре ночной клуб Краснова поймали на нарушении "красной" зоны

Автор: Илона Свиридова

В Днепре 21 октября на нарушении правил "красной" зоны поймали ночной клуб "RIO". По данным местных изданий, клуб принадлежит депутату горсовета и лидеру политической партии "Громадська сила" Загиду Краснову.

Об этом сообщает местное издание "Наше місто".

Как отмечает издание, в клубе 21 октября можно было наблюдать километровую очередь из желающих попасть на концерт российского рэп-исполнителя Pyrokinesis.

Позже на место прибыли сотрудники полиции.

Как известно, с 18 октября в четырех областях ввели самые строгие ограничения. Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области - в "красной" зоне.

В "красной" зоне запрещается работа:

  • ресторанов, кафе, столовых и других точек общепита (исключение - адресная доставка и заказ "на вынос");
  • ТРЦ, кино, театров и других развлекательных заведений;
  • непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • школ, университетов и других образовательных учреждений (исключение- детские сады и начальные классы в школах);
  • заведений культуры (исключение — историко-культурные заповедники, проведение кино- и видеосъемки);
  • хостелы и отели.

Также ввели ограничения на проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Всему вышеперечисленному работать можно, если 100% сотрудников, посетителей, организаторов и участников (если речь идет о мероприятии) имеют зеленый COVID-сертификат (внутренний или международный), отрицательный тест (сделанный не позже, чем за 72 часа).

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ДнепрЗагид КрасновКрасная зона карантина