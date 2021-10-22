У Дніпрі нічний клуб Краснова спіймали на порушенні "червоної" зони

Як зазначає видання, в клубі 21 жовтня можна було спостерігати кілометрову чергу з бажаючих потрапити на концерт російського реп-виконавця Pyrokinesis.

Пізніше на місце прибули співробітники поліції.

Як відомо, з 18 жовтня в чотирьох областях ввели найсуворіші обмеження. Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області - в "червоній" зоні.

У "червоній" зоні забороняється робота:

ресторанів, кафе, їдалень та інших точок громадського харчування (виняток - адресна доставка і замовлення"на винос");

ТРЦ, кіно, театрів та інших розважальних закладів;

непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

шкіл, університетів та інших освітніх установ (виняток - дитячі садки та початкові класи в школах);

закладів культури (виняток - історико-культурні заповідники, проведення кіно- та відеозйомки);

хостели та готелі.

Також ввели обмеження на проведення масових заходів, крім офіційних спортивних і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Всьому перерахованому вище працювати можна, якщо 100% співробітників, відвідувачів, організаторів та учасників (якщо мова йде про захід) мають зелений covid-сертифікат (внутрішній або міжнародний), негативний тест (зроблений не пізніше, ніж за 72 години).