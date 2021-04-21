У Дніпрі нічний клуб Краснова спіймали на порушенні карантину

У Дніпрі на порушенні правил карантину спіймали нічний клуб "RIO". За даними місцевих видань, клуб належить депутату міськради і лідеру політичної партії "Громадська сила" Загіду Краснову.

Про це повідомляє "Наше Місто" з посиланням на заяву "Муніципальної варти" Дніпровської міської ради.

Це тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 000 грн до 34 000 грн. А на посадових осіб - від 34 000 грн до 170 000 грн.

За фактом порушення чинного законодавства України, співробітники Національної поліції склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 44-3 КУпАП "Порушення правил карантину".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі до 30 квітня продовжили карантинні обмеження. Таке рішення 12 квітня прийняла Комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Кафе, бари та ресторани працюють до 00:00 за умови дотримання санітарних норм. У нічний час їх робота заборонена, крім адресної доставки і роботи на винос.