У Дніпрі нічний клуб Краснова спіймали на порушенні карантину

У Дніпрі на порушенні правил карантину спіймали нічний клуб "RIO". За даними місцевих видань, клуб належить депутату міськради і лідеру політичної партії "Громадська сила" Загіду Краснову.
Про це повідомляє "Наше Місто"з посиланням на заяву "Муніципальної варти" Дніпровської міської ради.
За фактом порушення чинного законодавства України, співробітники Національної поліції склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 44-3 КУпАП "Порушення правил карантину".
Це тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 000 грн до 34 000 грн. А на посадових осіб - від 34 000 грн до 170 000 грн.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі до 30 квітня продовжили карантинні обмеження. Таке рішення 12 квітня прийняла Комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Кафе, бари та ресторани працюють до 00:00 за умови дотримання санітарних норм. У нічний час їх робота заборонена, крім адресної доставки і роботи на винос.