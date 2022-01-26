В Днепре неадекватный мужчина хотел ограбить кафе, но поплатился (видео)

Отмечается, что действия подозрительного мужчины остановили сами работники кафе и посетители. Очевидцы рассказали, что позже тот начал дебоширить.

Поэтому на место происшествия вызвали охранную фирму, сотрудники которой буквально выбросили неадекватного на улицу.

На видео видно, что мужчина ползком передвигался с лестницы заведения к дороге, а потом побежал.

По словам очевидцев, после этого он подбегал к случайным прохожим и просил вызвать полицию, потому что на него якобы "напали вооруженные люди". В конце виновник инцидента скрылся в неизвестном направлении.