В Днепре женщина бросалась под машины и поплатилась: видео шокировало сеть

В Днепре подвыпившая женщина бросалась под колеса машин. Однако, один из водителей не выдержал и сделал ей физическое замечание.

Об этом сообщил местный Telegram -канале "Днепр сейчас".

Так, инцидент произошел на улице Шмидта.

На видео видно, как женщина бегает по проезжей части и блокирует движение автомобилей.

По словам очевидцев, женщина выскочила под авто и ударила его ногой. Водитель не выдержал и ударил ее по лицу.

После того, как женщину ударили, она не перестала мешать водителям.

В комментариях пользователи поражены от поступка женщины: