В Днепре нашли кладбище полицейских "Приусов": такого вы еще не видели

Автор в кадре возмущается, что эти авто можно было бы ремонтировать и пользоваться ими и в дальнейшем, вместо того, чтобы тратить деньги на новые машины.

На некоторых авто - разбитые бамперы и стекло, вмятины на дверях и оторванные зеркала - не такие критические повреждения, чтобы их не исправить.

"В Днепре, на территории УПП есть целое кладбище разбитых полицейских авто. Почему их никто не ремонтирует и кто за это ответит, непонятно. А пока мы можем посмотреть, на что пошли наши деньги", - говорится в сообщении.

На площадке преимущественно расположены Toyota Prius, которых на службе патрульной полиции больше всего, а также Mitsubishi Outlander.

Видео: в Днепре нашли кладбище полицейских "Приусов" (фото t.me/kharkiv_1654)

Интересно, что патрульная полиция кроме "Приусов", и "Аутлендеров", пользуется также такими моделями, как Renault Duster, Hyundai Sonata и Skoda Rapid.