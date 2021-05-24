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У Дніпрі знайшли цвинтар поліцейськіх "Пріусів": такого ви ще не бачили

Автор: Світлана Мащенко

У Дніпрі біля одного з управлінь патрульної поліції виявили цілий цвинтар покинутих несправних авто. Деякі з них з очевидними пошкодженнями після ДТП, інші - виглядають цілими, але з якихось причин зламалися.

Відео з'явилося в одному з Telegram-каналів.

Автор в кадрі обурюється, що ці авто можна було б ремонтувати і користуватися ними й надалі, замість того, щоб витрачати гроші на нові машини.

На деяких авто - розбиті бампери та скло, вм’ятини на дверях і відірвані дзеркала - не такі критичні пошкодження, щоб їх не виправити.

"У Дніпрі, на території УПП є ціле кладовище розбитих поліцейських авто. Чому їх ніхто не ремонтує і хто за це відповість, незрозуміло. А поки що ми можемо подивитися, на що пішли наші гроші", - йдеться в повідомленні.

На майданчику переважно розташовані Toyota Prius, яких на службі патрульної поліції найбільше, а також Mitsubishi Outlander.

Відео: У Дніпрі знайшли цвинтар поліцейських "Пріусів" (t.me/kharkiv_1654)

Цікаво, що патрульна поліція окрім "Пріусів", та "Аутлендерів", користуюється також такими моделями, як Renault Duster, Hyundai Sonata і Skoda Rapid.

Раніше ми писали, що у Києві жінка накинулася на поліцейського і побила його мітлою.

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