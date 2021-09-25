В Днепре начался пятый Всеукраинский фестиваль "Днепровский пост" 

По его словам, в этом году на фестиваль прибыли 70 известных блогеров из разных регионов Украины, которые представляют самые популярные социальные сети. Поздравить и познакомить гостей с центром города организаторы решили необычным способом, устроив им пробег на самокатах.

"Каждый год мы стараемся придумывать что-то новое и принимаем во внимание актуальные вещи. В этом году резонансной темой стали самокаты и их использование в городе. Поэтому мы решили до первой локации проехать именно на этих транспортных средствах. Ехать мы будем по центральным улицам, где продемонстрируем гостям креативные и интересные места Днепра", - рассказал Анфилов.

Идею блогеры охотно поддержали. Открытие фестиваля традиционно начали с Facebook stage (концерт-холл "Bubamara", ул. Вернадского, 1/3).

"Мы очень рады видеть на фестивале представителей разных социальных сетей и, соответственно, разных поколений. Днепр гостеприимно открывает двери для всех. Главная цель - живое общение внутри сообщества, конечно, с підписниками и городом", - сказал председатель художественного совета при городском голове Григорий Гельфер.

Главная специалистка отдела культурных мероприятий Управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Ольга Волик со своей стороны добавила, что Днепровский городской совет уже 5 лет подряд поддерживает этот фестиваль.

"Считаем, что сейчас это очень актуальная тема. Ведь сейчас никто уже, пожалуй, не может представить себя без мобильного устройства. И каждый имеет своего авторитетного блогера, к которому прислушивается, мнения которого воспринимает. А "Днепровский пост" предоставляет людям прекрасную возможность прийти и пообщаться непосредственно с такими людьми, задать вопросы, подискутировать и тому подобное. Вход на все локации свободный. И поскольку популярность фестиваля все больше растет, мы понимаем, что это нужно", - добавила она.

Мероприятие проходит в Днепре 25 и 26 сентября.

В общем работают три локации: Facebook stage, stage "Тик-Ток Talents" (парк им. Т. Г. Шевченко), stage "Креативные города, люди и блоги" ("Creative state of Dnipro", вул. Баррикадная, 16). Вход на каждую из них свободный.

Подробная программа - на официальном сайте события.