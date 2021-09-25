У Дніпрі розпочався п’ятий Всеукраїнський фестиваль "Дніпровський пост" 

За його словами, цього року на фестиваль прибули 70 відомих блогерів з різних регіонів України, які представляють найпопулярніші соціальні мережі. Привітати та познайомити гостей із центром міста організатори вирішили у незвичний спосіб, влаштувавши їм пробіг на самокатах.

"Щороку ми намагаємося придумувати щось нове та беремо до уваги актуальні речі. Цьогоріч резонансною темою стали самокати та їхнє використання у місті. Тому ми вирішили до першої локації проїхати саме на цих транспортних засобах. Їхати ми будемо центральними вулицями, де продемонструємо гостям креативні та цікаві місця Дніпра", - розказав Анфілов.

Ідею блогери залюбки підтримали. Відкриття фестивалю традиційно розпочали з Facebook stage (концерт-хол "Bubamara", вул. Вернадського, 1/3).

"Ми дуже раді бачити на фестивалі представників різних соціальних мереж та, відповідно, різних поколінь. Дніпро гостинно відкриває двері для всіх. Головна мета - це живе спілкування всередині спільноти, звичайно, з підписниками та містом", - сказав голова художньої ради при міському голові Григорій Гельфер.

Головна спеціалістка відділу культурно-мистецьких заходів управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ольга Волик зі свого боку додала, що Дніпровська міська рада вже 5 років поспіль підтримує цей фестиваль.

"Вважаємо, що наразі це дуже актуальна тема. Адже зараз ніхто вже, мабуть, не може уявити себе без мобільного пристрою. І кожен має свого авторитетного блогера, до якого прислухається, думки якого сприймає. А "Дніпровський пост" надає людям чудову можливість прийти та поспілкуватися безпосередньо із такими людьми, поставити питання, подискутувати тощо. Вхід на всі локації вільний. І оскільки популярність фестивалю все більше зростає, ми розуміємо, що це потрібно", - додала вона.

Захід проходить у Дніпрі 25 та 26 вересня.

Загалом працюють три локації: Facebook stage, stage "Тік-Ток Talents" (парк ім. Т. Г. Шевченка), stage "Креативні міста, люди та блоги" ("Creative state of Dnipro", вул. Барикадна, 16). Вхід на кожну з них вільний.

Детальна програма – на офіційному сайті події.