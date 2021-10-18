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Массовая драка на вокзале в Ровно закончилась похищением маршрутки с пассажирами

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Ровно, Понедельник 18 октября 2021 14:23
Массовая драка на вокзале в Ровно закончилась похищением маршрутки с пассажирами Фото: в Ровно на вокзале произошла массовая драка (фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Ровно на автовокзале произошла массовая драка. Ее участники пытались похитить маршрутку, в которой находились пассажиры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Ровно вечернее".

Как рассказала СМИ пресс-секретарь патрульной полиции Ровенской области Оксана Юрченко, в полицию поступило сообщение об ограблении мужчины.

"Неизвестные отобрали у мужчины куртку, в которой был мобильный телефон, 100 евро и 600 гривен. Когда патрульные прибыли на автовокзал, там уже дрались между собой мужчины. Их было восемь", - говорится в сообщении.

После чего был задержан один из участников драки, однако в это время мужчина (23-летний брат задержанного) пытался помешать правоохранителям, ударив одного из силовиков.

Вместе с тем несколько пьяных мужчин пытались похитить маршрутку Ровно-Корец, в который в то время находились пассажиры.

Так, один из нарушителей сел за руль и попытался уехать с вокзала, однако его остановили правоохранители.

После чего на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, участников драки доставили в управление полиции.

Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливают следователи.

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