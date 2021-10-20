У Дніпрі чоловік під час бійки на вулиці кинув камінь в обличчя 2-річній дитині
У Дніпрі сталася бійка між двома чоловіками та жінкою, під час якої постраждала також маленька дитина останньої - малюку в обличчя потрапив каменем один з учасників бійки.
Про це 20 жовтня передає "Дніпро Оперативний".
Інцидент трапився сьогодні на проспекті Слобожанському в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах міста.
З'ясовували стосунки між собою 29-річний та 50-річний чоловіки та 29-річна жінка, поруч знаходився дворічний малюк.
У розпалі бійки 29-річний громадянин вдарив кастетом свого знайомого, а також кинув камінь в обличчя дитині жінки, яка також брала участь у бійці.
На місце події викликали поліцію, і коли правоохоронці прибули, хуліган кинувся навтьоки, але його вдалося затримати.
При собі у зловмисника також був виявлений ніж в чохлі.
Повідомляється, що постраждалі відмовилися від госпіталізації та медичної допомоги.
На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група. Деталі та обставини події з'ясовуються.
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