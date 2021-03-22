В Днепре мужчина ударил ребенка на детской площадке: бил головой о бетонный забор

Все произошло в Слобожанском районе в ЖК "Оазис". Дети играли на детской площадке и у них возник конфликт. Как можно увидеть в ролике, один из мальчиков начал задираться к другому и толкнул качели, на которых он сидел, тот бросил в него песком. Первый мальчик повалил другого на землю и пошел дальше играть.

После этого на площадку прибежал разгневанный отец ребенка и избил мальчика, который начал задирать его сына.

"Ребенок находится в состоянии шока, все лицо было в крови. Разбитый нос, губы, ушиб на щеке и на голове, так как он ударил его головой о бетонное ограждение. Ребенка увезли на скорой в больницу", — сообщили очевидцы.

Свидетели избиения ребенка вызвали полицию. Скорая помощь увезла пострадавшего ребенка всего в крови.

Сегодня на Слобожанском в жк оазис, ул 8 марта 11, мужик избил 9 летнего ребёнка. Полицию вызвали, заявление написали. Двери он не открывает. Ребёнок находится в состоянии шока, все лицо было в крови. Разбит нос, губы, ушиб на щеке и на голове, так как он ударил его головой об бетонный забор. Ребёнка увезли на скорой в больницу. Избит был за этоhttps://www.facebook.com/groups/tipdp/permalink/1311553949240792/ Posted by Типичный Хуёвый Днепр on Sunday, March 21, 2021

Что будет с мужчиной, избившего ребенка

"Мужчину, который на детской площадке избил ребенка, доставили в отделение полиции. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства инцидента", — сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.