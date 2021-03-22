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Діти

У Дніпрі чоловік вдарив дитину на дитячому майданчику: бив головою об бетонний паркан

Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі на дитячому майданчику чоловік побив 9-річну хлопчика за те, що той поконфліктував з його сином.

Про це повідомляють в одному з спільнот міста Дніпро у Facebook.

Все сталося в Слобожанському районі в ЖК "Оазис". Діти гралися на дитячому майданчику і у них виник конфлікт. Як можна побачити в ролику, один з хлопчиків почав задиратися до іншого і штовхнув гойдалки, на яких він сидів, той кинув у нього піском. Перший хлопчик повалив іншого на землю і пішов далі грати.

Після цього на майданчик прибіг розгніваний батько дитини та побив хлопчика, який почав задирати його сина.

"Дитина знаходиться в стані шоку, все обличчя було в крові. Розбитий ніс, губи, забій на щоці й на голові, бо він вдарив його головою об бетонну огорожу. Дитину відвезли на швидкій в лікарню", — повідомили очевидці.

Свідки побиття дитини викликали поліцію. Швидка допомога відвезла постраждалу дитину у крові.

Сьогодні на Слобожанському в жк оазис, вул 8 березня 11, мужик побив 9 річної дитини. Поліцію викликали, заяву написали. Двері він не відкриває. Дитина знаходиться в стані шоку, все обличчя було в крові. Розбитий ніс, губи, забій на щоці й на голові, так як він вдарив його головою об бетонний паркан. Дитину відвезли на швидкій в лікарню. Побитий був за цеhttps://www.facebook.com/groups/tipdp/permalink/1311553949240792/

Posted by Типовий Хуевый Дніпро on Sunday, March 21, 2021

Що буде з чоловіком, який побив дитину

"Чоловіка, який на дитячому майданчику побив дитину, доставили у відділення поліції. За фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зараз поліцейські з'ясовують причини та обставини інциденту", — повідомили в прес-службі Нацполіції Дніпропетровської області.

Як ми раніше повідомляли, у Тернополі, в гімназії імені Івана Франка стався кричущий випадок. Нетвереза вчителька фізкультури накинулася на учня 7-го класу і била дитину головою об стіну.

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