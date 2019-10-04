В Днепре мужчина решил проехать "зайцем", но его выбросило на дорогу (видео)

В Днепре мужчина решил "развлечься" на дороге. Для этого хулиган прыгнул в кузов эвакуатора, но не удержался там и его выбросило на проезжую часть. Обэтом сообщаетсяв Telegram-канале "Х***ый Днепр".

Судя по всему, водитель эвакуатора совсем не заметил, что на его транспортном средстве появился незванный пассажир. Он, как ни в чем не бывало продолжал движение, а автомобиль, следующий за ним, успел сделать маневр, чтобы упавший "шутник" не попал под колеса автомобиля и остался жить.

Отмечается, что неадевкатный местный житель еще некоторое время пролежал на дороге, радостно приветствуя проезжающих мимо водителей и напевая знаменитый хит "Самоцветов" "Не надо печалиться".

Видео: В Днепре мужчина решил развлечься, прыгая на дорогу (YouTube/Обозреватель)

Как мы ранее сообщали, в Киеве неизвестные набросились и жестоко избили парня, который просто заступился за своего друга. Пострадавший был госпитализирован, медики провели долгую операцию, и сейчас молодой человек в коме.