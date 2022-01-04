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В Днепре мужчина с ребенком врезались в дерево, катаясь на санках. Есть жертвы

Автор: Светлана Мащенко

В Днепре во время катания на санках произошел несчастный случай. Мужчина с ребенком врезался в дерево и разбился насмерть.

Об этом сообщает Информатор.

ЧП произошло в воскресенье, 2 января, в парке "Зеленый Гай", что на улице Холодноярская.

Известно, что 45-летний мужчина пришел на место отдыха со своей дочкой. Там они катались на ледовой дорожке и на скорости врезались в дерево.

На фото видно, что пластиковые санки разбились полностью. К счастью, ребенок не пострадал.

Мужчина погиб на месте.

Информацию про несчастный случай подтвердили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области, а также сотрудники парка.

Полицейские открыли уголовное производство по 1-ой части 115-ой статьи УК Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай").

Ранее мы писали, что в Киеве кусок метала отлетел от моста и врезался в авто. Появилось видео и детали ЧП.

Также сообщалось о правилах безопасности на льду во время зимней рыбалки. Что нужно знать, чтобы не пострадать.

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