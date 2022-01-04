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У Дніпрі чоловік з дитиною врізалися в дерево, катаючись на санках. Є жертви

Автор: Світлана Мащенко

У Дніпрі під час катання на санках стався нещасний випадок. Чоловік з дитиною врізався в дерево і розбився на смерть.

Про це повідомляє Інформатор.

НП сталася в неділю, 2 січня, в парку "Зелений Гай", що на вулиці Холодноярська.

Відомо, що 45-річний чоловік прийшов на місце відпочинку зі своєю донькою. Там вони каталися на льодовій доріжці і на швидкості врізалися в дерево.

На фото видно, що пластикові санки розбилися повністю. На щастя, дитина не постраждала.

Чоловік загинув на місці.

Інформацію про нещасний випадок підтвердили в прес-службі ГУ НП в Дніпропетровській області, а також співробітники парку.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за 1-ю частиною 115-ою статті КК України (Умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок").

Раніше ми писали, що у Києві шматок металу відлетів від моста і врізався в авто. З'явилося відео і деталі НП.

Також повідомлялося про правила безпеки на льоду під час зимової риболовлі. Що потрібно знати, щоб не постраждати.

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