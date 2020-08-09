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В Днепре мужчина избил инвалида: названа неожиданная причина инцидента (видео)

Днепр, Воскресенье 09 августа 2020 13:44
В Днепре мужчина избил инвалида: названа неожиданная причина инцидента (видео)
В Днепре мужчина избил инвалида из-за оскорбления девушки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Мужчина решил отомстить обидчику своей девушки

В Днепре мужчина избил инвалида из-за оскорбления девушки. Как сообщается, когда пара шла мимо инвалида около одного из торговых центров, мужчина с ограниченными возможностями стал выкрикивать оскорбления в сторону девушки. В ответ обидчик получил болезненные удары от ее спутника.

Как сообщается в издании "Днепровская панорама", в Днепре мужчина жестоко избил инвалида ногами в отместку за то, что тот оскорбил его девушку. Отмечается, что инцидент с мужчиной на коляске произошел возле ТРЦ "Дафи".

По словам очевидцев, мужчина на костылях начал обзывать девушку прохожего. Спутник оскорбленной девушки в отместку повалил инвалида на землю и начал избивать ногами. На ролике видно, что мужчина на костылях кричит и просит обидчика остановиться. Спутница нападавшего пыталась оттащить обидчика от пострадавшего.

Напомним, что ранее водитель маршрутки цинично обошелся с человеком с инвалидностью.

Также мы писали, что в Киеве исчез мужчина, который всю жизнь спасал бездомных.

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