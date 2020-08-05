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Водитель маршрутки цинично обошелся с человеком с инвалидностью: не хочу обслуживать калек

Днепр, Среда 05 августа 2020 12:50
Водитель маршрутки цинично обошелся с человеком с инвалидностью: не хочу обслуживать калек
Водитель маршрутки унизил человека (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре водитель маршрутки отличился циничной выходкой

В Днепре водитель маршрутки №136 отличился циничной выходкой. Он не захотел везти бесплатно по льготному удостоверению человека с инвалидностью, а потом закрыл двери и "прокатил" зажатого мужчину по улице. Об этом вопиющем инциденте сообщили на странице "12 квартал Днепра" в Facebook.

"Водитель 136 маршрутки не хотел брать инвалида по льготному, придавил дверями ему руку с тростью и ногу и начал ехать. На крик людей он остановился и открыл дверь, но когда инвалид вошел в маршрутку водитель сказал: "Я не хочу тебя обслуживать, калека", - сказано в сообщении на странице.

Водитель маршрутки цинично обошелся с человеком с инвалидностью: не хочу обслуживать калекВ Днепре водитель маршрутки унизил человека с инвалидностью (фото: facebook.com/groups)

В комментариях украинцы выразили свой гнев и возмущение действиями водителя транспорта.

  • Вот тварь, езжу этим маршрутом, попадется нагну.
  • Маршрутчики после изоляции по моему ку-ку х растеряли.
  • Человек никогда не почувствует боль другого, пока не окажется на его месте.
  • Это просто нет слов. Это не хамство и не беспредел, это полная деградация человека. Даже волки в своей стае охраняют слабых и больных. Вопрос, а кто тогда зверь?
  • Озверевший подонок, куда смотрит хозяин маршрута, если держит таких водителей, значит надо делать выводы, что он тоже беспредельщик.

Как мы ранее писали, в маршрутке Днепра разгорелся языковой скандал между водителем и пассажиром.

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