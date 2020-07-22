В Киеве исчез мужчина, который всю жизнь спасал бездомных: накануне ему угрожали

В Киеве исчез Алексей Кучапин (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве несколько дней искали руководителя "Дома милосердия" Алексея Кучапина, который пропал 16 июля

В Киеве при загадочных обстоятельствах пропал руководитель "Дома милосердия" 39-летний Алексей Кучапин, который посвятил свою жизнь помощи тем, кто остался без крыши над головой, сиротам, инвалидам и другим обездоленным.

Обновление: 22 июля в полиции сообщили, Алексей был найден мертвым в Днепровском районе столицы.

А несколько дней назад тревогу забили первыми единомышленники Алексея в соцсетях 19 июля, а на связь он не выходил с 16 числа. Уже более шести суток, после того как он покинул дом на Лесном проспекте (Лесной массив), мужчину безуспешно разыскивали. По словам его единомышленника Захария Керстюка, организация не раз получала угрозы из-за своей деятельности. Об этом он написал в Facebook.

Отметим, что изначально распространялась информация, что Алексей намеревался ехать из Киева в Днепр при помощи сервиса BlaBlaCar. Но позже в службе междугородних пассажироперевозок сказали, что мужчина к ним не обращался. В полиции связь исчезновения Кучапина и BlaBlaCar также опровергли.

Друг пропавшего без вести Захария Керстюк пишет, что Алексей, "как сквозь землю провалился". Странным (как для нашего времени) выглядит и то, что мужчина не попал ни на одну камеру видеонаблюдения. При этом Кучапин исчез не только физически, он единовременно оборвал любые связи с ним через соцсети, телефон отключился, а сайт "Дома милосердия" перестал работать.

"Все средства связи были деактивированы на этапе Киева, с отключением всех локаций, и удалением со всех групп/сетей! Сработали явно профессионалы, что еще больше нас всех (кто заботится о обездоленных) - удручает!" - пишет Керстюк.

Пропавший без вести в Киеве Алексей Кучапин (фото: facebook.com/Hiitisnotme)

Также он добавил, что деятели организации по помощи обездоленным много раз получали угрозы расправы, в том числе и физической ликвидации, если не прекратят помогать людям.

"Но за столько лет помощи бездомным, мы давным давно уже привыкли к этим угрозам, и совсем не обращали на них внимание. Особенно во время карантина, когда на каждодневной основе мы кормили обездоленных сирот, инвалидов, стариков, душевнобольных, и прочих групп бездомных (часто бывало, что больше 1000 человек за один раз), на Киевском ЖД Вокзале", - добавил активист

Керстюк также добавил, что руководитель организации в последнее время активно занимался расследованием продаж детей на экспорт, и пытался помочь вырваться с рабства незаконно удерживаемым под эти "программы" девочкам сиротам. Также он пытался возвращать отобранные у бабушек и инвалидов квартиры.

И еще он критиковал власть за то, что они отмывали деньги на помощи бездомным, а помощи никакой во время карантина не оказывали.

В полиции в розыск мужчину объявили не сразу, а лишь спустя пять дней после исчезновения. По крайней мере, сообщение от правоохранителей появилось только 21 июля.

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