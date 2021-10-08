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В киевских магазинах начали делать скидки для вакцинированных от COVID-19 (фото)

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Киев, Пятница 08 октября 2021 09:55
В киевских магазинах начали делать скидки для вакцинированных от COVID-19 (фото) В киевских магазинах появились скидки для вакцинированных от COVID-19 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, а чтобы больше стимулировать к ней людей магазины предлагают клиентам приятные бонусы. Так, в одной из торговых точек появились скидки для тех, кто получил прививку.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киевское чтиво".

Так, показано фото в одном из магазинов. На нем можно увидеть объявление для клиентов, что каждому вакцинированному от коронавируса - полагается скидка 10% на новую коллекцию ассортимента магазина.

Название торговой сети не сообщается, но указано, что акция действует с 4 по 31 октября 2021 года.

В киевских магазинах начали делать скидки для вакцинированных от COVID-19 (фото)В киевских магазинах предлагают скидки вакцинированным (фото: t.me/kyivday)

Отметим, что пока еще в украинских магазинах без проблем пускают людей без прививок и с ними. Это же касается и других общественных мест, транспорта.

Напомним, что в Мелитополе ужесточают карантин и общественный транспорт будет только для вакцинированных.

Как мы ранее писали, в Украине в "красную" зону попали две области, какие и когда там усилят карантин.

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