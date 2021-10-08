В киевских магазинах начали делать скидки для вакцинированных от COVID-19 (фото)
Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, а чтобы больше стимулировать к ней людей магазины предлагают клиентам приятные бонусы. Так, в одной из торговых точек появились скидки для тех, кто получил прививку.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киевское чтиво".
Так, показано фото в одном из магазинов. На нем можно увидеть объявление для клиентов, что каждому вакцинированному от коронавируса - полагается скидка 10% на новую коллекцию ассортимента магазина.
Название торговой сети не сообщается, но указано, что акция действует с 4 по 31 октября 2021 года.
В киевских магазинах предлагают скидки вакцинированным (фото: t.me/kyivday)
Отметим, что пока еще в украинских магазинах без проблем пускают людей без прививок и с ними. Это же касается и других общественных мест, транспорта.
Напомним, что в Мелитополе ужесточают карантин и общественный транспорт будет только для вакцинированных.
Как мы ранее писали, в Украине в "красную" зону попали две области, какие и когда там усилят карантин.