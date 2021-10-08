У Дніпрі медики врятували вагітну жінку з коронавірусом: "провели віртуозну операцію"
У Дніпрі в лікарні Мечникова медики врятували 40-річну багатодітну маму з коронавірусом та її малюка. До лікарні жінка потрапила у важкому стані, де медики зробили їй кесарів розтин.
Про це розповів директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.
Медика розповів, 40-річна Тетяна на останньому тижні вагітності дізналася про те, що у неї коронавірус.
"Вагітність у неї минала гладко, але на останньому тижні COVID-19 і пневмонія зламала усі плани. З однієї лікарні до іншої, потім в Мечникова. Сьогодні побачила перед собою операційний стіл і 6 медиків, які схилилися, щоб зберегти її життя і новонародженої дитини. Кілька десятків хвилин, і лікарі Мечникова провели віртуозну операцію. Усі щасливі", - написав Риженко.
Тому в результаті кесаревого розтину на світ з'явився хлопчик вагою 3,5 кг і 51 см. зросту.
Також жінку вдома чекає чоловік і двоє хлопчиків - 13 і 14 років.
У коментарях користувачі виражають вдячність медикам та пишуть, що вони справжні професіонали своєї справи.
- Дякую лікарям. Ви щодня боретеся за життя пацієнтів не дивлячись на втому! Ось нова людина прийшла в цей світ Вашими руками, нехай буде здорова. А Вам низький уклін, бувайте всі здорові!;
- Дякую вам за вашу роботу та за ваші історії про життя!;
- Низькій Вам уклін;
- Дякуємо за професійність;
- Дякую за роботу, це неоціненно, що ви робите.
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