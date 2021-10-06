В Днепре медики спасают от тяжелого COVID-19 всю семью: никто из них не вакцинирован

"Сегодня реанимация Мечникова перегружена. 25 больных, четверо из них критических. Мы делаем все возможное, чтобы они самостоятельно дышали. Принимаем самых тяжелых. Скорые доставляют к нам тех, кого почти нельзя спасти. Болеют целыми семьями", - сообщил Рыженко.

Он сообщил, что медучреждение принимает самых тяжелых больных коронавируса, скорые привозят в их больницу тех, кого уже очень трудно спасти.

Доктор рассказал, что на данный момент в реанимации больницы Мечникова находятся три семьи с тяжелой формой коронавируса. Все они без прививок от коронавируса.

"Лидия Степановна, Михаил Васильевич из Марганца. Им по 80. Со школы всю жизнь вместе. Четвертые сутки находятся в одной реанимации Мечникова в разных палатах. Врачи пытаются сделать так, чтобы они не видели страдания друг друга. Их дети в ковид-терапии. Зависимость от кислорода не позволяет им говорить ", - рассказал Рыженко.