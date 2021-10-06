У Дніпрі медики рятують від важкого COVID-19 всю сім'ю: ніхто з них не вакцинований

"Сьогодні реанімація Мечникова перевантажена. 25 хворих, четверо з них критичних. Ми робимо все можливе, щоб вони самостійно дихали. Приймаємо найважчих. Швидкі доставляють до нас тих, кого майже не можна врятувати. Хворіють цілими сім'ями", - повідомив Риженко.

Він повідомив, що медзаклад приймає найважчих хворих коронавірусу, швидкі привозять в їх лікарню тих, кого вже дуже важко врятувати.

Доктор розповів, що на даний момент в реанімації лікарні Мечникова знаходяться три сім'ї з важкою формою коронавірусу. Всі вони без щеплень від коронавірусу.

"Лідія Степанівна, Михайло Васильович з Марганцю. Їм по 80. Зі школи все життя разом. Четверту добу перебувають в одній реанімації Мечникова в різних палатах. Лікарі намагаються зробити так, щоб вони не бачили страждання один одного. Їхні діти в ковід-терапії. Залежність від кисню не дозволяє їм говорити", - розповів Риженко.