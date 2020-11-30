В Днепре женщина с тяжелым коронавирусом родила двойняшек (Фото: freepik.com)

Роженицу доставили в больницу в тяжелом состоянии, но малышей смогли спасти

В Днепре в COVID-центре у женщины с коронавирусом родились двойняшки – два мальчика. Маму доставили в больницу в тяжелом состоянии, и медики приняли решение провести экстренное кесарево сечение. Сейчас малыши находятся под наблюдением неонатологов.

Как рассказали в сюжете ТСН, 35-летнюю женщину срочно госпитализировали в областную больницу Мечникова из города Первомайск. У нее был диагностирован коронавирус и состояние начало ухудшаться очень быстро. Дети в утробе матери начали страдать от нехватки кислорода, и медики приняли решение сделать экстренное кесарево сечение. Вес малышей при рождении составил 3 кг и 2 кг 800 грам.

Сейчас дети находятся под наблюдением неонатологов и им собираются провести тестирование на COVID-19.

"Угроз для жизни детей нет. Мы будем делать все возможное, чтобы в ближайшие недели мама выздоровела, и с детьми выписалась. Лечим, наблюдаем. Думаю, все будет хорошо", - рассказал Сергей Рыженко, руководитель областной больницы им. Мечникова.

Стоит отметить, что с начала пандемии в областной больнице Мечникова уже 13 женщин благополучно родили своих младенцев и ни один из них не заразился коронавирусом от матерей.

В Днепре у мамы с тяжелым коронавирусом родились двойняшки

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