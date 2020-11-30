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У Дніпрі у мами з важким коронавірусом народилися двійнята

Дніпро, Понеділок 30 листопада 2020 19:55
У Дніпрі у мами з важким коронавірусом народилися двійнята
У Дніпрі жінка з важким коронавірусом народила двійнят (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Породіллю доставили в лікарню у важкому стані, але змогли врятувати малюків

У Дніпрі в COVID-центрі у жінки з коронавірусом народилися двійнята – два хлопчики. Маму доставили в лікарню у важкому стані, і медики прийняли рішення провести екстрений кесарів розтин. Зараз малюки перебувають під наглядом неонатологів.

Як розповіли в сюжеті ТСН, 35-річну жінку терміново госпіталізували в обласну лікарню Мечникова з міста Первомайськ. У неї було діагностовано коронавірус і стан почав погіршуватися дуже швидко. Діти в утробі матері почали страждати від нестачі кисню, і медики прийняли рішення зробити екстрений кесарів розтин. Вага малюків при народженні склав 3 кг і 2 кг 800 грамів.

Зараз діти знаходяться під наглядом неонатологів і їм збираються провести тестування на COVID-19.

"Загрози для життя дітей немає. Ми будемо робити все можливе, щоб в найближчі тижні мама одужала, і з дітьми виписалася. Лікуємо, спостерігаємо. Думаю, все буде добре", - розповів Сергій Риженко, керівник обласної лікарні ім. Мечникова.

Варто відзначити, що з початку пандемії в обласній лікарні Мечникова вже 13 жінок безнапасно народили своїх дітей, і жоден з них не заразився коронавірусом від матерів.

У Дніпрі біля мами з важким коронавірусом народилися двійнята

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ведучий "Холостяка" став багатодітним батьком.

А також розповідали про те, що в Сінгапурі жінка після COVID-19 народила дитину з антитілами до вірусу.

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