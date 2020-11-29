Врачи разводят руками: женщина родила ребенка с антителами к COVID-19

Женщина родила ребенка с антителами к коронавирусу (иллюстративное фото: pixabay.com)

Врачи подозревают, что материнский организм передал антитела ребенку

В Сингапуре женщина, перенесшая коронавирусную инфекцию, родила ребенка с антителами к вирусу. У 31-летней Селин Нг-Чан обнаружили коронавирус в марте во время беременности вторым ребенком. Врачи пока точно не выяснили, как у малыша появился иммунитет. Об этом сообщает издание Straits Times.

Как сообщается, течение коронавируса было не тяжелым, однако женщине пришлось провести две с половиной недели в больнице во время лечения. К счастью, беременность закончилась слезами радости, ведь ее сын не только родился здоровым, но и с имеющимися антителами к коронавирусной инфекции. Что интересно, после родов оказалось, что у роженицы уже нет антител.

"Это очень интересно. Педиатр сказала, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у сына есть антитела... Мой врач подозревает, что я передала ему свои антитела к коронавирусу во время беременности", – сказала женщина.

Селин призналась, что ее беременность была драматичной, поскольку она, ее мать и ее дочь заразились коронавирусом после возвращения с семейного отдыха в Европу в марте. Ее муж и отец, которые также были в поездке не были инфицированы.

Врачи пока до конца не могут объяснить, как у ребенка появились антитела к коронавиурсной инфекции. Профессор отделения акушерства и гинекологии женской и детской больницы КК (KKH), доцент Тан Хак Кун сказал, опубликованные колледжем данные в октябре, говорят о том, что передача COVID-19 от матери к ее ребенку во время беременности или родов является редкостью.

Современные данные также показывают, что на то, заразится ли новорожденный COVID-19 от своей матери, не влияет способ родов, выбор кормления, или нахождение в одном помещении после родов.

Напомним, что украинский эпидемиолог прогнозирует спад пандемии уже на Новый год. При этом эпидемиолог прогнозирует новое обострение в следующем октябре.

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