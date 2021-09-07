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У Дніпрі малолітні діти жили в нелюдських умовах: таргани та запах екскрементів (фото)

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Дніпро, Вівторок 07 вересня 2021 18:15
У Дніпрі малолітні діти жили в нелюдських умовах: таргани та запах екскрементів (фото) У Дніпрі діти жити в нелюдських умовах (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі діти жили в нелюдських умовах, перебували вдома без нагляду батьків та гралися біля вікна. Патрульні у квартирі виявили гору сміття, таракани та запах експериментів.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції області.

Так, інцидент стався 6 вересня на вулиці Гладкова в районі 12 Кварталу.

У поліцію повідомили місцеві мешканці та розповіли, що в одній із квартир перебувають маленькі діти без нагляду дорослих. Зокрема, одна дитина стояла біля відчиненого вікна та кидала з нього пляшки.

Де батьки дітей

За словами сусідів, 35-річна мати вказаних дітей — 4-річного хлопчика та 2-х річної дівчинки перебуває у лікарні, а місце знаходження батька невідоме. Однак, через деякий час до квартири прийшла жінка, яка назвалася бабусею малолітніх, і відчинила помешкання.

Патрульні виявили двох дітей у брудному одязі. Їхні кімнати були завалені мотлохом, неприбрані, відчувався запах екскрементів, на кухні була купа пляшок з-під алкоголю, по стінах бігали таргани.

Про подію патрульні сповістили ювенальну превенцію. Бабуся малолітніх залишилася з ними.

У Дніпрі малолітні діти жили в нелюдських умовах: таргани та запах екскрементів (фото)У Дніпрі малолітні діти жили в нелюдських умовах: таргани та запах екскрементів (фото)У Дніпрі малолітні діти жили в нелюдських умовах: таргани та запах екскрементів (фото)У Дніпрі малолітні діти жили в нелюдських умовах: таргани та запах екскрементів (фото)У Дніпрі малолітні діти жили в нелюдських умовах: таргани та запах екскрементів (фото)У Дніпрі дошкільнят покинули в жахливих умовах (фото: t.me/patrolinfo_dnipro)

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