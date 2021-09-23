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В Днепре мальчик раздал друзьям на детской площадке драгоценности мамы: "подарки не возвращают"

Автор: Тетяна Самарук

В Днепре парень пошел гулять на площадку с драгоценностями мамы. Очевидно там он вручил украшению своему другу, которого теперь никто не может найти.

Об этом в Facebook- сообществе "Райончик" написала мама мальчика Анастасия Шамлий.

Так, инцидент произошел 20 сентября на одной из детских площадок.

Как известно, 5-летний мальчик пришел к друзьям с коробочкой, в которой были два кольца, браслет и серьга. Там он и подарил ее другому мальчику.

"Пытались найти этого мальчика на площадке, но не получилось. Уважаемые родители, обратите, пожалуйста, внимание, может ваш ребенок приносил домой что-то из украшений. Для меня это очень важно", — написала женщина.

В комментариях пользователи с юмором отнеслись к ситуации. Они пишут, что нужно следить за тем, с чем ребенок выходит на улицу и какими вещами играет дома.

  • Правильно сделали, что написали пост. Возможно, родители мальчика, тоже искали вас на площадке, чтобы вернуть. Вас конечно забросают тапочками, к сожалению. Все же такие правильные! Контролируют ежесекундно, и проверяют карманы своих детей;
  • Самое интересное, что тот мальчик мог уже с кем-то поменяться и так уже четвертые руки;
  • Подарки не возвращают;
  • Становится страшно от того с кем рядом я живу. Половина считает, что возвращать не нужно, особенно удивил комментарий администратора этой группы;
  • Моему сыну тоже пять лет. Гулять ходит с огромным рюкзаком, в котором море игрушек. На площадке все дети играют и меняются игрушками. Мы с мамами следим, кто и какие взял, чтобы вернуть хозяину.

Ранее мы сообщали, в Ивано-Франковске родители всю ночь мерзли в очереди ради записи в детсад.

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Днепр