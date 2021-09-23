В Днепре мальчик раздал друзьям на детской площадке драгоценности мамы: "подарки не возвращают"

В Днепре парень пошел гулять на площадку с драгоценностями мамы. Очевидно там он вручил украшению своему другу, которого теперь никто не может найти.
Об этом в Facebook- сообществе "Райончик" написала мама мальчика Анастасия Шамлий.
Так, инцидент произошел 20 сентября на одной из детских площадок.
Как известно, 5-летний мальчик пришел к друзьям с коробочкой, в которой были два кольца, браслет и серьга. Там он и подарил ее другому мальчику.
"Пытались найти этого мальчика на площадке, но не получилось. Уважаемые родители, обратите, пожалуйста, внимание, может ваш ребенок приносил домой что-то из украшений. Для меня это очень важно", — написала женщина.
В комментариях пользователи с юмором отнеслись к ситуации. Они пишут, что нужно следить за тем, с чем ребенок выходит на улицу и какими вещами играет дома.
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