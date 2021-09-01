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В Днепре мальчик "раскуривал" сразу полпачки сигарет: видео шокировало сеть

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Днепр, Среда 01 сентября 2021 15:25
В Днепре мальчик "раскуривал" сразу полпачки сигарет: видео шокировало сеть Коллаж РБК-Украина: В Днепре мальчик "раскуривал" сразу полпачки сигарет
Автор: Светлана Мащенко

В городе Днепр маленького мальчика сняли на видео, когда он пытался "раскурить" почти полпачки сигарет.

Кадры разместил в социальных сетях один из городских пабликов.

"Чей сынуля до школы не дошёл", - подписан короткий ролик.

На видео мальчик на вид младшешкольного возраста держит во рту сразу семь сигарет, поджигает их при помощи зажигалки и пытается затягиваться.

Интересно, что парнишка решил "раскурить" не совсем сигареты, а сигаретные стики, которые предназначены для устройства для нагревания табака, а не для курения способом "горения".

Но школьник, судя по выражению лица, уверен, что добьется успеха.

"Долго он будет стики от glo раскуривать", - пишет один из пользователей видео, которое доступно для просмотра по ссылке (18+).

В Днепре мальчик &quot;раскуривал&quot; сразу полпачки сигарет: видео шокировало сеть

Скрин видео: школьник в Днепре решил "раскурить" полпачки сигарет

Тем не менее пользователи сети шокированы происходящим, вот, что они пишут в комментариях:

  • Люди, оглянитесь. Куда мы все катимся. Это вовсе не смешно.
  • Полная деградация общества, причем и тех кто смог снять такое…
  • Я в шоке. Жаль мальчика, у него плохая семья, вот и последствия.
  • Ему лет 9-10, а уже такую ху**ю творит, куда все катится...

Ранее мы писали, что в Запорожье дети принимали наркотики прямо на спортплощадке, появилось видео с цензом 18+.

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