В Днепре мальчик "раскуривал" сразу полпачки сигарет: видео шокировало сеть

В городе Днепр маленького мальчика сняли на видео, когда он пытался "раскурить" почти полпачки сигарет.

Кадры разместил в социальных сетях один из городских пабликов.

"Чей сынуля до школы не дошёл", - подписан короткий ролик.

На видео мальчик на вид младшешкольного возраста держит во рту сразу семь сигарет, поджигает их при помощи зажигалки и пытается затягиваться.

Интересно, что парнишка решил "раскурить" не совсем сигареты, а сигаретные стики, которые предназначены для устройства для нагревания табака, а не для курения способом "горения".

Но школьник, судя по выражению лица, уверен, что добьется успеха.

"Долго он будет стики от glo раскуривать", - пишет один из пользователей видео, которое доступно для просмотра по ссылке (18+).

Скрин видео: школьник в Днепре решил "раскурить" полпачки сигарет

Тем не менее пользователи сети шокированы происходящим, вот, что они пишут в комментариях: