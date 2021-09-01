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У Дніпрі хлопчик "розкурював" відразу півпачки сигарет: відео шокувало мережу

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Дніпро, Середа 01 вересня 2021 15:25
У Дніпрі хлопчик "розкурював" відразу півпачки сигарет: відео шокувало мережу Колаж РБК-Україна: У Дніпрі хлопчик "розкурював" відразу півпачки сигарет
Автор: Світлана Мащенко

У місті Дніпро маленького хлопчика зняли на відео, коли він намагався "розкурити" майже півпачки сигарет.

Кадри розмістив у соціальних мережах один з міських пабліків.

"Чий синуля до школи не дійшов", - підписаний короткий ролик.

На відео хлопчик на вигляд молодшешкільного віку тримає в роті відразу сім сигарет, підпалює їх за допомогою запальнички і намагається затягуватися.

Цікаво, що хлопчина вирішив "розкурити" не зовсім сигарети, а сигарети стіки, які призначені для пристрою для нагрівання тютюну, а не для куріння способом "горіння".

Але школяр, судячи з виразу обличчя, впевнений, що доб'ється успіху.

"Довго він буде стіки від glo розкурювати", - пише один з користувачів відео, яке доступне для перегляду за посиланням (18+).

У Дніпрі хлопчик &quot;розкурював&quot; відразу півпачки сигарет: відео шокувало мережу

Скрін відео: школяр у Дніпрі вирішив "розкурити" півпачки сигарет

Проте користувачі мережі шоковані тим, що відбувається, ось, що вони пишуть в коментарях:

  • Люди, озирніться. Куди ми всі котимося. Це зовсім не смішно.
  • Повна деградація суспільства, причому і тих хто зміг зняти таке…
  • Я в шоці. Шкода хлопчика, у нього погана сім'я, ось і наслідки.
  • Йому років 9-10, а вже таку ху**ю творить, куди все котиться...

Раніше ми писали, що у Запоріжжі діти приймали наркотики прямо на спортмайданчику, з'явилося відео з цензом 18+.

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